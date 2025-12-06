बंगाल के बाद अब केरल में भी एक हफ्ते बढ़ी SIR की मियाद... चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

चुनाव आयोग ने केरल में भी SIR की मियाद बढ़ा दी है. इससे पहले आयोग पश्चिम बंगाल में एक हफ्ता की रियायत दे चुका है. स्थानीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब केरल में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए समुचित फॉर्म भर कर जमा करने की तारीख बढ़ा दी है. ड्राफ्ट इलेक्ट्रोरल रोल अब 23 दिसंबर को प्रकाशित होगा. जबकि पहले यह 16 दिसंबर को जारी होना था. जबकि फाइनल इलेक्ट्रोरल रोल 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि पहले इसकी तारीख 14 फरवरी 2026 तय थी.

दरअसल, केरल में स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 13 दिसंबर को की जाएगी. आयोग का यह आदेश तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद केरल सरकार ने एन्यूमरेशन फॉर्म और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया से जुड़े अन्य चरणों की अंतिम तिथियां बढ़ाने का अनुरोध भेजा था.

सुप्रीम कोर्ट ने भी बुधवार को निर्वाचन आयोग से कहा था कि वो दो दिनों के भीतर इस बाबत निर्णय ले कि क्या स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर मियाद बढ़ाई जा सकती है?

कुछ राजनीतिक दलों ने इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. तब आयोग ने कहा था कि स्थानीय निकायों के चुनाव में लगा अमला अलग है और SIR में जुटी टीम अलग. इस पर कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों से चौबीस घंटे में अपनी बात निर्वाचन आयोग के समक्ष रखने और आयोग से अगले दो दिनों में निर्णय लेने को कहा था.

आयोग ने पार्टियों से बैठक के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिव सहित संबंधित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. उसके बाद आयोग ने आदेश जारी किया. इसमें कहा गया है, चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्ट्रोरल ऑफिसर द्वारा दिए गए प्रजेंटेशन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद आयोग ने SIR शेड्यूल में संशोधन करते हुए संबंधित तिथियों को एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया है. इससे पहले 30 नवंबर को आयोग ने पूरे देश में SIR शेड्यूल एक सप्ताह बढ़ाया था.

फॉर्म बांटने और जमा करने की तारीख 18 दिसंबर

अब आयोग ने केरल में बीएलओ और मतदाताओं को करीब हफ्ते भर की रियायत दी है. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, एन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटलीकरण की अंतिम तारीख बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी गई है. ड्राफ्ट इलेक्ट्रोरल रोल अब 23 दिसंबर को प्रकाशित होगा, जबकि पहले यह 16 दिसंबर को जारी होना था. इसी तरह, फाइनल इलेक्ट्रोरल रोल 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि पहले इसकी तारीख 14 फरवरी 2026 तय थी. इसके अलावा, एन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटलीकरण की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी गई है.

ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन योग्य मतदाताओं के नाम छूट गए हैं उनके नाम जुड़वाने और जिन अयोग्य मतदाताओं के नाम कटवाने हैं उनके लिए दावे और आपत्तियां 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक का समय होगा. जबकि 23 दिसंबर से 14 फरवरी के दरमियान पहली या दूसरी अपीलें की जा सकेंगी. फाइनल इलेक्ट्रोरल रोल 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया जाएगा. जबकि पहले इसकी तारीख 14 फरवरी 2026 तय थी.

