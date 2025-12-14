चुनाव से पहले युवाओं में पैठ बनाने में जुटी DMK, तिरुवन्नमलाई में आज यूथ विंग की बैठक

अगले साल की शुरुआत में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) बड़ा कदम उठाने जा रही है. पार्टी अपने यूथ विंग की बैठक 14 दिसंबर को तिरुवन्नमलाई जिले के वन्मियांथंगल में आयोजित करेगी. इस विशाल सम्मेलन में उत्तरी तमिलनाडु के 29 जिलों और 91 विधानसभा क्षेत्रों से डीएमके युथ विंग के 1,30,329 पदाधिकारी भाग लेंगे.

और पढ़ें

डीएमके के इस आयोजन को अभिनेता से नेता बने विजय की नई पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) को मिल रहे युवाओं के समर्थन का मुकाबला करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. डीएमके इस बैठक के जरिए यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी के यूथ विंग में लाखों कार्यकर्ता हैं और युवा वोट बैंक पर उसकी मजबूत पकड़ है. करूर में इस साल विजय की रैली में मची भगदड़ के बाद डीएमके ने अपनी यूथ विंग रैली में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है.

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु ISIS मॉड्यूल पर NIA की बड़ी कार्रवाई, 7 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल

इस युवा सम्मेलन के लिए 135 एकड़ भूमि पर अस्थायी ढांचा ​बनाया गया है, जहां सभी प्रतिभागियों को फोटो आईडी कार्ड दिए जाएंगे. रैली स्थल पर विधानसभा के हिसाब से बैठने की व्यवस्था की गई है और अनुशासन बनाए रखने के लिए डीएमके के वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, यूथ विंग के 45 वर्षों के इतिहास को दर्शाती प्रदर्शनी, किताबों की अलग प्रदर्शनी, सात प्रकार के भोजन वाले स्नैक पैक, पीने का पानी, 1000 मोबाइल टॉयलेट और मिनी-मेडिकल क्लिनिक की व्यवस्था की गई है.

Advertisement

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएमके युथ विंग के सेक्रेटरी और तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उधयनिधि स्टालिन करेंगे. पार्टी के उप महासचिव ए. राजा 'न्यू द्रविड़ स्टॉक' विषय पर बोलेंगे, जबकि डीएमके की लीगल विंग के प्रमुख एनआर एलंगो भी युवाओं को संबोधित करेंगे. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सहित पार्टी के शीर्ष नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. यह बैठक डीएमके की 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें युवाओं की भूमिका को निर्णायक माना जा रहा है. इसलिए पार्टी युवा मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है.

---- समाप्त ----