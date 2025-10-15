सीट बंटवारे पर आखिरी दौर में पहुंची RJD–CPI (ML), आज तेजस्वी से मुलाकात में निकलेगा फॉर्मूला

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर आज निर्णायक बैठक होने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, CPI (ML) (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया–मार्क्सवादी-लेनिनवादी) का प्रतिनिधिमंडल आज देर शाम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करेगा. इस मुलाकात में दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जाएगा.

सूत्रों के अनुसार, 19 सीटों पर CPI (ML) को टिकट दिए जाने पर सहमति पहले ही बन चुकी है. हालांकि, पार्टी ने औरंगाबाद और गया जैसे नए जिलों में भी चुनावी प्रतिनिधित्व की मांग की है. औरंगाबाद जिला, करकट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. यहां वर्तमान में CPI(ML) से सांसद हैं.

ये बैठक पटना में तेजस्वी यादव की नामांकन प्रक्रिया के बाद होने की उम्मीद है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि CPI(ML) ने इन जिलों में अपने प्रभाव क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सीटें मांगी हैं.

आरजेडी की ओर से कहा गया है कि CPI(ML) की अतिरिक्त सीटों पर चर्चा तभी संभव होगी जब वीआईपी पार्टी (विकासशील इंसान पार्टी) और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. अब जबकि वीआईपी को 18 सीटों का कोटा तय कर दिया गया है, आरजेडी और CPI (ML) के बीच आज औपचारिक बातचीत का रास्ता साफ हो गया है.

सूत्रों के मुताबिक, CPI(ML) का कोटा CPI और CPM की सीटों से अलग रखा जाएगा. पार्टी 'कॉमन लेफ्ट कोटा' यानी साझा वाम मोर्चा कोटे में शामिल होने के पक्ष में नहीं है. यानी CPI और CPM की सीटों का बंटवारा सीधे आरजेडी के साथ होगा, CPI(ML) के साथ नहीं.

जानकारी के अनुसार, CPI ने आरजेडी से 11 सीटों की मांग की है, जबकि CPM ने 24 सीटों का दावा किया है. इन दोनों दलों के लिए सीटों का अलग समझौता किया जाएगा. गौरतलब है कि 2020 विधानसभा चुनाव में CPI (ML) को 19 सीटें, CPI को 4 सीटें और CPM को 6 सीटें मिली थीं. इस बार CPI (ML) का दावा है कि पार्टी का जनाधार और प्रभाव क्षेत्र कई जिलों में बढ़ा है, इसलिए उसे और सीटें मिलनी चाहिए.

महागठबंधन के भीतर यह बातचीत देर शाम तक जारी रहने की उम्मीद है. अगर सबकुछ तय हुआ तो वामपंथी दलों और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे का ऐलान जल्द किया जा सकता है.

