scorecardresearch
 

Feedback

'फाइलें चोरी हो रहीं... NDA खेमे में दिख रहा हार का डर', पवन खेड़ा का बड़ा दावा

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एनडीए पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है और मंत्रियों के घर खाली हो रहे हैं, फाइलें चोरी हो रही हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में जनता अब पूरी तरह जागरूक है, इसलिए कोई वोट चोरी नहीं कर पाएगा.

Advertisement
X
पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं जो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है. (File Photo: PTI)
पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं जो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है. (File Photo: PTI)

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने दावा किया है कि सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ गई है और एनडीए खेमे में हार का डर साफ नजर आने लगा है.

'मंत्रियों के घर खाली हो रहे, फाइलें चोरी हो रही'

पवन खेड़ा ने कहा, 'पता कर लीजिए... मंत्रियों के घर खाली होने लगे हैं, फाइलें चोरी हो रही हैं. अगर किसी सरकारी दफ्तर में आग लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है.' उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग कुछ भी कर लें, लेकिन बिहार में वोट चोरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता अब पूरी तरह जागरूक है.

सम्बंधित ख़बरें

Samastipur vvpat case
समस्तीपुर VVPAT पर्ची केस: JDU समर्थकों ने जारी किया CCTV फुटेज, RJD पर लगाए गंभीर आरोप 
तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान से चुनाव में कुछ नहीं बदलेगा (Photo: PTI)
'ऐसे मुद्दों से कोई फायदा नहीं...', राहुल के वोट चोरी के मुद्दे पर तेज प्रताप ने दी नसीहत 
Khesari Lal vs Pawan Singh: पवन बोले ‘वो खुद पागल हो..’ 
Once the chemical of the grand alliance kicks in, people become opponents of Ram: Manoj Tiwari.
'महागठबंधन का केमिकल राम विरोधी...', बोले मनोज तिवारी, निरहुआ ने बताई BJP की रणनीति 
Owaisi said, Linking it to the Bihar elections is political immaturity.
बिहार में RJD-JDU पर ओवैसी का हल्लाबोल, गिनाई सीमांचल की बदहाली 

'जनता ने बदलाव का मन बना लिया है'

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पहले चरण के मतदान में महागठबंधन आगे चल रहा है और जनता ने बदलाव का मन बना लिया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तो 'वीवीपैट की पर्चियां भी कूड़ेदान में मिल रही हैं', जो लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक है.

उपमुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार को लेकर खेड़ा ने कहा कि इस पर पार्टी के अंदर चर्चा जारी है और सरकार बनने पर सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार आएगी तो सबको न्याय मिलेगा- प्रतिनिधित्व भी और सम्मान भी.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement