'फाइलें चोरी हो रहीं... NDA खेमे में दिख रहा हार का डर', पवन खेड़ा का बड़ा दावा

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने दावा किया है कि सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ गई है और एनडीए खेमे में हार का डर साफ नजर आने लगा है.

'मंत्रियों के घर खाली हो रहे, फाइलें चोरी हो रही'

पवन खेड़ा ने कहा, 'पता कर लीजिए... मंत्रियों के घर खाली होने लगे हैं, फाइलें चोरी हो रही हैं. अगर किसी सरकारी दफ्तर में आग लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है.' उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग कुछ भी कर लें, लेकिन बिहार में वोट चोरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता अब पूरी तरह जागरूक है.

'जनता ने बदलाव का मन बना लिया है'

कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पहले चरण के मतदान में महागठबंधन आगे चल रहा है और जनता ने बदलाव का मन बना लिया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तो 'वीवीपैट की पर्चियां भी कूड़ेदान में मिल रही हैं', जो लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक है.

उपमुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार को लेकर खेड़ा ने कहा कि इस पर पार्टी के अंदर चर्चा जारी है और सरकार बनने पर सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार आएगी तो सबको न्याय मिलेगा- प्रतिनिधित्व भी और सम्मान भी.'

