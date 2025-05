Direct Link To Check MP Board Result 2025: घोषित हुआ एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, Aajtak.in पर एक क्लिक में देखें स्कोर कार्ड

Direct Link, MP Board 10rth-12th Result 2025: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं. इस साल एमपी बोर्ड से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर एक क्लिक में अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं. इसके लिए छात्रों को बस अपने रोल नंबर की जरूरत होगी. इसके लिए स्टूडेंट्स नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

MP Board 10th Result Direct Link

MP Board 12th Result Direct Link

How To Check MP Board Result On Aajtak.in?

स्टेप 1: रिजल्ट जारी होने के बाद, एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या aajtak.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर, 'MPBSE Class 10th High School Result 2025' या 'MPBSE Class 12th Inter Result 2025' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: कंप्यूटर स्क्रीन पर लॉगइन पेज खुल जाएगा, यहां जरूरी क्रेडेंशियल्स दर्ज करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 5: स्टूडेंट्स, यहां से 'MP Board Result Marksheet' की ऑनलाइन कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं.

एमपी बोर्ड रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी

एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं का पास प्रतिशत 76.22% प्रतिशत और 10वीं का रिजल्ट 92.73 प्रतिशत रहा है. मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट में 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल और 12वीं में प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है. प्रज्ञा जायसवाल के 500 में से 500 अंक आए हैं. प्रज्ञा जायसवाल मध्य प्रदेश सिंगरौली के ग्लोरियस पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं.

अगर कुछ विषय में फेल हो गए हैं तो क्या करें?

परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा, जो बाद में MPBSE द्वारा आयोजित की जाएगी. जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे परिणाम वेबसाइट पर पंजीकरण करके परिणाम जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं.