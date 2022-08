UP DElEd Result 2022 Declared: btcexam.in पर घोषित हुए यूपी डीएलएड रिजल्ट, ऐसे करें चेक

UP DElEd Result 2022 Declared at btcexam.in: यूपी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी (Anil Bhushan Chaturvedi) ने 2015, 2018, 2021 और 2022 यूपी डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम (UP DElEd Result 2022) जारी किए हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट btcexam.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

X

UP DElEd Result 2022