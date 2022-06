UP Board Result 2022 date: upmsp.edu.in पर यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट का जल्द होगा ऐलान, इन स्टेप्स से करें चेक

UP Board Result 2022 date and time, Check on aajtak.in, upresults.nic.in: UP बोर्ड (UPMSP) 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द ही नतीजों की तारीखों का ऐलान कर सकता है. उत्तर प्रदेश बोर्ड रिजल्ट के ऐलान के साथ ही लगभग 48 लाख छात्रों को उनकी मार्कशीट मिल जाएगी. स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए आजतक भी यूपी बोर्ड के नतीजों को होस्ट कर रहा है. परीक्षा में शामिल छात्र यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ aajtak.in पर भी नतीजे चेक कर सकेंगे.

रजिल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और स्कूल कोड की जरूरत होगी. ये दोनों चीजें और अन्य जरूरी डिटेल्स छात्रों के एडमिट कार्ड पर लिखी हैं.

UP Board 10th Result Direct Link

UP Board 12th Result Direct Link

इन साइट्स पर चेक कर सकेंगे नतीजे

aajtak.in

upresults.nic.in

upmsp.edu.in

upmspresults.up.nic.in

results.nic.in

aajtak.in पर कैसे चेक करें नतीजे?

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट चेक करने के लिए आपको aajtak.in पर जाना होगा.

अब यहां आपको होम पेज पर बोर्ड रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा, जहां पर क्लिक करना होगा.

अब यहां यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट और यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट का लिंक दिखेगा.

स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर और अन्य जानकारियां भरकर नतीजे देख सकेंगे

स्‍टूडेंट्स को जानकारी दे दें कि रिजल्‍ट के लिए प्री-रजिस्‍ट्रेशन aajtak.in पर शुरू हो गए हैं. छात्र अभी अपना रोल नंबर सब्मिट कर रिजल्‍ट का डायरेक्‍ट लिंक SMS के माध्‍यम से पा सकेंगे.

यहां नाम और मोबाइल नंबर रजिस्‍टर करें

आधिकारिक वेबसाइट पर कैसे करें चेक?