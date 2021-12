RRB NTPC 2021 Result Date Latest Update: आरआरबी एनटीपीसी परीक्षाएं आयोजित हुए अब करीब 5 महीने बीच चुके हैं. एग्‍जाम रिजल्‍ट को लेकर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की तरफ से अभी तक कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है. 1 करोड़ से अधिक उम्‍मीदवार ऑनलाइन एग्‍जाम में शामिल हुए हैं जिन्‍हें अभी अपने रिजल्‍ट का इंतजार है. इसके अलावा बोर्ड ने ग्रुप D भर्ती की डेट्स पर भी कोई अपडेट नहीं दिया है. इन परीक्षाओं का नोटिफिकेशन मार्च 2019 में जारी किया गया था जिसका अर्थ है लगभग 3 साल में भी भर्तियां वहीं की वहीं अटकी हुई हैं.

कैंडिडेट्स का सब्र अब टूटने लगा है. इसके चलते अब छात्रों ने सोशल मीडिया पर एग्‍जाम का अपडेट जारी करने की मांग उठानी शुरू कर दी है. कई उम्मीदवार अब ट्विटर पर रेल मंत्रालय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करके #JusticeForRailwayStudents हैशटैग के साथ रेलवे चयन प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध कर हे हैं.

Why we have to wait almost 3 years for exam of group d and CBT 1 result of NTPC.

Enough is enough, no more delay #JusticeForRailwayStudents