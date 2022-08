Tips For Self Discipline: ऐसा नहीं किया तो जिंदगी हो जाएगी बर्बाद! सक्सेसफुल बनने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

How To Achieve Self Discipline: जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है लेकिन कई लोग उस सफलता के लिए मेहनत नहीं करना चाहते. लाइफ में आपको अगर सफल होने से कुछ रोक रहा है, तो वो हैं आपकी कुछ आदतें. इनमें से एक आदत है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होना. हम सक्सेस तो पाना चाहते हैं लेकिन हमारी आदत होती है हर काम को कल पर टाल देने की. लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बेहद जरूरी है. अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो आप सक्सेस आराम से पा सकते हैं.

सक्सेस के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बेहद जरूरी है. आज हम आपको ऐसे 4 मंत्र बता रहे हैं जिन्हें लाइफ में अपनाकर आप सेल्फ डिसिप्लिन अचीव कर सकते हैं. आइए जानते हैं सेल्फ डिसिप्लिन पाने के चार नियम.

ऐसी चीजों को जीवन से दूर करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं: सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो है ऐसी चीजें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं. इसलिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ से ऐसी चीजों को दूर करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं. हम कई बार तय करते हैं कि आज हम ये काम कर लेंगे लेकिन किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम वो काम कल पर टाल देते हैं. मान लीजिए आपने सोचा है कि आप आज कुछ पढ़ेंगे या लिखेंगे लेकिन आपक उसकी बजाय किसी सोशल मीडिया ऐप पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. ऐसे में आपको उस सोशल मीडिया ऐप से दूरी बनाना शुरू करना चाहिए.

सही मूड का इंतजार नहीं करें: हम अक्सर इसलिए भी अपने तय काम नहीं करते क्योंकि हमारा मूड नहीं होता उस काम को करने का. लेकिन अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए तो आपको किसी भी काम को करने के लिए सही मूड का इंतजार नहीं करना चाहिए. अगर आपने कोई काम सोचा है करने को तो उसे बस करना शुरू कर दें. जब उस काम को अपने मूड के खिलाफ जाकर करेंगे तो शुरुआत में आपको परेशानी होगी. लेकिन जैसे-जैसे आप उस काम को करते जाएंगे आप उसे मन से करने लगेंगे क्योंकि उस काम का असर आपको दिखने लगेगा.

गोल्स सेट करें: अगर आप लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने लिए गोल्स सेट करें. जब आप गोल्स सेट करते हैं तो आप उसे अचीव करने के लिए काम भी करते हैं. गोल्स सेट करने से आपके काम करने की चाहत बढ़ जाती है. आप चाहें तो अपने गोल्स को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट भी सकते हैं और एक-एक करके उन्हें अचीव करने के लिए काम करें. इससे आपकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन आएगा.

गोल्स को अचीव करने के लिए डेडलाइन रखें: एक बार जब आपने अपने लिए गोल्स सेट कर लिया तो उसे अचीव करने के लिए डेडलाइन में जरूर सेट करें. जब आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डेडलाइन सेट करेंगे तो आप उन्हें पूरा करने के लिए समय पर काम भी करेंगे. समय से काम करने पर आपमें सेल्फ डिसिप्लिन आएगा.