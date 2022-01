School Closed: उत्तराखंड में 16 जनवरी तक बंद हुए 12वीं तक के स्कूल, ऑनलाइन क्लासेज रहेंगी जारी

School Closed: उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमीक्रान (Omicron) के खतरे को देखते हुए स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे. इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी. इसके साथ ही राज्य ने कई तरह के और भी प्रतिबंध लगाए हैं.

राज्य के होटल, रेस्तरां और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोला जाएगा. वहीं, राज्य में नाईट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. बता दें कि देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइन्स जारी की जा रही हैं. कई राज्यों में पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है.

In view of the rising #COVID19 cases, Uttarkhand govt imposes new restrictions-all political rallies and protests in the state will be prohibited till January 16. All schools and anganwadi centres will also remain closed till January 16 pic.twitter.com/lclnKQOmYM