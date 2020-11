यूपी में 23 नवंबर से खुलेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय, माननी होगी ये गाइडलाइन

कोरोना महामारी की वजह से यूपी में लंबे वक्त से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य बंद है. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ऑनलाइन क्लासेज ही चल रही हैं. लेकिन अब राज्य की योगी सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने 23 नवंबर से उत्तर प्रदेश में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है. लेकिन इसके लिए एक अनिवार्य शर्त भी रखी गई है. जिसके मुताबिक शिक्षण संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति किसी भी सूरत में 50% से अधिक नहीं होगी. यानी सिर्फ आधे छात्र ही अपने-अपने कैंपस जाकर क्लास में शामिल हो सकेंगे वहीं बाकी छात्र पहले की तरह ही ऑनलाइन क्लासेज के जरिए पढ़ाई करते रहेंगे.

Universities and colleges in Uttar Pradesh to re-open from 23rd November with 50% attendance of students