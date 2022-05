CUET PG 2022 Notification: पीजी कोर्सेज़ के लिए भी होगा CU-CET, यूजीसी आज जारी करेगा नोटिफिकेशन

CUET PG 2022 Notification, CUCET PG Application: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब पोस्‍ट ग्रेजुएट (PG) कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए भी CUET परीक्षा आयोजित की जाएगी. छात्र कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्‍ट में शामिल होंगे और अपनी सीयूईटी पीजी स्‍कोरकार्ड के आधार पर अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज़ में एडमिशन पा सकेंगे.

सीयूईटी पीजी के लिए नोटिफिकेशन आज 19 मई को जारी किया जाएगा जिसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. यूजीसी के चेयरमैन एम. जगदीश कुमार ने इसकी जानकारी जारी की है. इस सत्र के पोस्‍ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्‍जाम CUET PG 2022 का आयोजन जुलाई के अंतिम सप्‍ताह में किया जाएगा. इसके लिए एप्लिकेशन फॉर्म भरने की सुविधा आज 19 मई से शुरू हो जाएगी.

UGC to also introduce Common University Entrance Test (CUET) for post graduate courses: Chairman Jagadesh Kumar