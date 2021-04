Coronavirus Second Wave: तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को महामारी के समय हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता और 25 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिए जाएंगे. राज्‍य सरकार शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने तक यह सहायता प्रदान की जाएगी. इसकी शुरूआत अप्रैल से ही होगी.

