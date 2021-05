Summer Vacation: असम सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग ने गुरुवार 13 मई को एक नोटिस जारी कर घोषणा की है कि राज्‍य में पहले से निर्धारित गर्मी की छुट्टियां प्री-पोन की जाएंगी. कोरोना के खतरे को देखते हुए असम सरकार ने 01 जुलाई से 31 जुलाई तक सभी शैक्षणिक संस्‍थानों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा की थी, मगर अब संक्रमण के बेकाबू खतरे को देखते हुए छुट्टियां 15 मई से 14 जून तक कर दी गई हैं. राज्‍य के सभी स्‍कूल कॉलेज अब शनिवार 15 मई से ही बंद होंगे.

In view of the ongoing crisis situation in Assam, summer vacation in schools have been rescheduled from May 15 to June 14, 2021. pic.twitter.com/tdMBG0zVek