Summer Vacation: पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने शनिवार 22 मई को घोषणा की है कि राज्य भर के सरकारी, अर्ध-सरकारी और सभी प्राइवेट स्कूल 24 मई से गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे. शैक्षणिक संस्‍थान पहले से ही कोरोना लॉकडाउन के चलते बंद थे मगर अब 23 जून तक स्‍कूल गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे.

Punjab Govt. has been taking preventive measures for the safety of our people during this pandemic, upkeeping which, directed all schools across Punjab to remain closed for summer vacations from May 24 to June 23, requesting teachers to stay connected with students online.