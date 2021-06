बिहार: STET क्‍वालिफाइड सभी उम्‍मीदवार होंगे राज्‍य शिक्षक भर्ती के लिए पात्र- शिक्षामंत्री

बिहार के शिक्षामंत्री ने कहा है कि बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में 'qualified but not in merit list' लिखने का कोई मतलब नहीं था. ऐसे सभी कैंडिडेट जो या तो मेरिट लिस्ट में हैं या फिर सिर्फ क्‍वालिफाइड हैं, उन सबको बहाली प्रक्रिया में बराबर मौका मिलेगा.

