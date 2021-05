कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से COVID-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का आग्रह किया. प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि बच्चों को एक उम्‍मीद देने और त्रासदी के बाद एक मजबूत भविष्य प्रदान करना राष्ट्र की जिम्‍मेदारी है. उन्‍होंने लिखा, "मैं आपसे अनुरोध करने के लिए लिख रही हूं कि उन बच्चों को नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर विचार करें, जिन्होंने COVID-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता या कमाने वाले दोनों को खो दिया है."

Congress president Sonia Gandhi writes to Prime Minister Narendra Modi, seeks free education for kids orphaned during COVID-19 pandemic.