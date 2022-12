Schools Colleges Closed: शनिवार को भी बंद रहेंगे तमिलनाडु के स्कूल-कॉलेज, परीक्षाएं भी रद्द!

Schools-Colleges Closed in Tiruvallur: दक्षिण भारत में मौसम का कहर जारी है. च्रकवाती तूफान 'मैंडूस' (Mandous Cyclone) के कारण तमिलनाडु के तिरुवल्लूर, चेन्नई, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में भारी बारिश की संभावना है. राज्य सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है. स्कूल-कॉलेज पिछले कई दिनों से बंद हैं और अब 10 दिसंबर 2022 को भी इन्हें बंद रखने की घोषणा कर दी गई है.

भारी बारिश और तूफान की वजह से 05, 07, 08, 09 और अब 10 दिसंबर को भी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. इसके अलावा कई परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है. तिरुवल्लूर के जिलाधिकारी ने ट्विट कर यह जानकारी दी है.

Due to #MandousCyclone

Holiday is declared for all the schools and colleges in Tiruvallur district for tomorrow ie, 10.12.2022



Alby John,

District Collector, Tiruvallur.