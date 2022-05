School Timings Change: इस राज्य में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेंगे स्कूल, भीषण गर्मी पड़ने के चलते फैसला

Odisha School Timing Revised: देशभर के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. लोग घरों से बाहर निकलने से पहले कई तरह की सावधानियां बरत रहे हैं. वहीं, छात्रों को कड़ी धूप की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते अब राज्य सरकारों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. किसी राज्य में जल्दी गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया गया है तो कहीं स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. ओडिशा सरकार ने भी स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव कर दिया है.

ओडिशा के स्कूल अब सुबह छह बजे से नौ बजे तक ही खोले जाएंगे. राज्यभर के स्कूलों में यह फैसला आज (दो मई) से लागू भी हो गया. भुवनेश्वर समेत कई शहरों में बच्चे सुबह स्कूल जाते हुए दिखाई दिए. ओडिशा के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है. वहीं, नौ वेदर स्टेशंस में तो तापमान 44 डिग्री या फिर उससे अधिक बना हुआ है.

बलांगीर जिले में पारा 45 डिग्री सेल्सियस और टिटिलागढ़ शहर में 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. झारसुगुड़ा में तापमान औसत से चार डिग्री अधिक 44.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में कई जिलों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है.

