School Reopen: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार 22 जून को राज्य के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह Covid-19 मुक्‍त गांवों में कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए स्कूलों और कॉलेजों को फिर से शुरू करने की संभावना तलाशें. जिन गांवों और कस्बों में लंबे समय से कोरोना वायरस के नए मामले सामने नहीं आए हैं और जहां नए संक्रमण की कोई संभावना नहीं है, वहां स्कूल और कॉलेज फिर से खोलने पर विचार किया जा सकता है.

CM Uddhav Balasaheb Thackeray directed the School Education Department to evaluate re-starting 10 & 12 classes in villages that have been COVID-free for the past few months and are adhering to strict COVID protocols to ensure that they stay COVID-free in the future. pic.twitter.com/Rv6Xx1xjl4