School Closed: गर्म होते मौसम की मार अब स्‍कूलों पर पड़ने लगी है. हीटवेव के खतरे के चलते कई राज्‍यों में समर वेकेशन को प्री-पोन कर दिया गया है जबकि कई राज्‍यों में स्‍कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है. अब पश्चिम बंगाल सरकार ने गर्मी की भीषण मार को देखते हुए ऑफलाइन क्‍लासेज़ बंद करने का निर्णय लिया है. एजेंसी के अनुसार, राज्‍य सरकार ने सभी प्राइवेट स्‍कूलों को शनिवार 07 मई से स्‍कूलों में ऑफलाइन क्‍लासेज़ बंद करने का निर्देश दिया है.

West Bengal govt asked all private schools in state to stop offline classes from May 7, switch over to online mode due to extreme heat, said a school education dept official