Rajasthan Weather: राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात के बीच भारी बारिश की चेतावनी, दो दिन बंद रहेंगे स्कूल

Heavy Rainfall Alert in Rajasthan: राजस्थान में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. भारी बारिश के कारण राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं. इस बीच मौसम विभाग ने कोटा समेत कई जिलों में 2 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक, कोटा संभाग में बीते दो दिन से जमकर बारिश हो रही है, जिसके निचले इलाकों में अब बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है. भारी जलभराव के कारण कई गांव पानी से घिर गए हैं.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज (मंगलवार), 23 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. उदयपुर, सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बारां और आस-पास के जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. जबकि राजसमंद, नागौर और जोधपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी है.

Heavy rain continues in more than 15 districts of #Rajasthan. Flood-like situation has arisen due to heavy rain in Kota division. Many roads of the Kota division have been blocked. Water logging in low-lying colonies near Chambal river in Kota has severely affected normal life. August 22, 2022

मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी के बाद बारां जिले के डीएम ने सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है. आदेश के अनुसार 23-24 अगस्त को भारी बारिश के अलर्ट के चलते सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी. बताया जा रहा है कि बारिश से उत्पन्न हालात को देखते हुए कोटा कलेक्टर ने भी सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी कर दी है. बूंदी जिले के स्कूलों में भी अवकाश घोषित किया गया है.

Rajasthan | Due to a heavy rainfall warning, all schools in the Baran district will be closed from August 23-24, as per orders issued by Baran DM Narendra Gupta pic.twitter.com/WE0jzq2zTX — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 22, 2022

IMD ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के तट पर एक नया गहरा कम दबाव का क्षेत्र बनकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है. जिसके असर से कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है.

Depression over East Rajasthan lay centered at 0530 hrs IST of 23rd Aug 2022 about 50 km southeast of Kota (Rajasthan).To continue to move nearly west-northwestwards and weaken into a Well Marked Low Pressure Area during next 06 hours. pic.twitter.com/qcGWxuDLva — India Meteorological Department (@Indiametdept) August 23, 2022



नदियां उफान पर, कई जगह यातायात बाधित

राजस्थान की लीसिंध, चंबल, पार्वती समेत कई नदियों में उफान है. जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं. ऐसे में मौसम विभाग की ओर से दी गई भारी बारिश की चेतावनी से लोगों की चिंता बढ़ गई है.