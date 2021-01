पंजाब में कल से खुलेंगे सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इन दिशा-निर्देशों का पालन जरूरी

All Colleges including Universities reopen in Punjab: पंजाब सरकार ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का फैसला किया है. राज्य सरकार के मुताबिक पंजाब में सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सहित सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त सभी कॉलेजों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर 21 जनवरी 2021 से पूरी तरह खोलने का फैसला किया गया है.

इस संबंध में पंजाब उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से सभी कॉलेजों, सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटियों को निशा-निर्देशों से संबंधित पत्र जारी किया गया है. दिशा-निर्देशों के अनुसार, शैक्षणिक संस्थान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में कक्षाओं का संचालन करेंगे. छात्रों को उनकी इच्छा के अनुसार कक्षा में उपस्थित होने की छूट दी जाएगी. हालांकि, सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही आयोजित होंगी.

देखें: आजतक LIVE TV



#PunjabGovernment has decided to reopen all the government, aided and non-aided colleges including all the government and private universities from January 21.https://t.co/ugIxhYAynC