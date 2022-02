'डिजिटल कनेक्टिविटी ने कोरोना महामारी में शिक्षा व्यवस्था को बचाया', वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को शिक्षा क्षेत्र में केंद्रीय बजट (Union Budget 2022) के पॉजिटिव इम्पैक्ट को लेकर वेबिनार को संबोधित किया. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है. युवा पीढ़ी ही भविष्य के नेशन बिल्डर्स हैं. ऐसे में युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने का मतलब है कि भारत के भविष्य को सशक्त बनाना.

उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ही है जिसने कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा. हम देख रहे हैं कि कैसे भारत में तेजी से डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ''यह बजट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करेगा. राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय एक अभूतपूर्व कदम है. इससे सीटों की कमी की समस्या का समाधान किया जा सकता है. असीमित सीटें होंगी. मैं सभी हितधारकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि डिजिटल यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द शुरू हों.''

