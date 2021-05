PM Cares for Children: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभों की घोषणा की है. बच्‍चों को यह सभी लाभ PM Cares Fund से मिलेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार बच्चों की मदद और सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगी.

प्रधानमंत्री ने कहा, "COVID 19 के कारण हमारे देश के कई बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया. सरकार उनकी देखभाल करेगी. उनके लिए गरिमा और अवसर का जीवन सुनिश्चित करेगी. बच्चों की शिक्षा और अन्य सहायता सरकार की तरफ से सुनिश्चित की जाएगी."

Supporting our nation’s future!



Several children lost their parents due to COVID-19. The Government will care for these children, ensure a life of dignity & opportunity for them. PM-CARES for Children will ensure education & other assistance to children. https://t.co/V3LsG3wcus