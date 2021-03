स्टूडेंट्स-टीचर्स को मिलेगा मोदी मंत्र, 'Exam Warriors' का नया एडिशन जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब एक्जाम वॉरियर्स (Exam Warriors) का नया एडिशन जारी हो गया है. पीएम मोदी ने सोमवार को 'एग्जाम वॉरियर्स' के नए संस्करण की जानकारी देते हुए खुशी जाहिर की है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि #ExamWarriors का ये संस्करण छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए बहुमूल्य इनपुट से समृद्ध है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एग्जाम वॉरियर्स के नए संस्करण में पर्याप्त नए हिस्से जोड़े गए हैं, जो छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को पसंद आएंगे. पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा, मुझे साझा करते हुए खुशी हो रही है कि एग्जाम वॉरियर्स का नया संस्करण अब उपलब्ध है. किताब में नए मंत्र और कई रोचक एक्टीविटिज हैं. एग्जम वॉरियर बुक एग्जाम से पहले तनावमुक्त रखने में मदद करती है.

As the exam season begins, I am delighted to share that the updated edition of #ExamWarriors is now available.



The book has new Mantras and a range of interesting activities. The book reaffirms the need to remain stress free before an exam. https://t.co/4DLeHLVWi6