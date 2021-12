#CloseTheSchools: भारत में COVID-19 ओमिक्रॉन के मामलों की संख्‍या आज सुबह 350 का आंकड़ा पार कर चुकी है. वायरस का यह वेरिएंट इतना संक्रामक है, कि कई राज्‍यों ने अभी से प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं. दिल्‍ली, महाराष्‍ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं. ऐसे में पैरेंट्स अब स्‍कूलों के बंद होने की उम्‍मीद कर रहे हैं. बच्‍चों पर वायरस के संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है क्‍योंकि अभी तक देश में बच्‍चों को कोरोना की वैक्‍सीन नहीं लगी है.

भारत भर में स्कूल लगभग 21 महीनों के लंबे अंतराल के बाद फिर से खुलने शुरू हो पाए थे. कुछ राज्यों द्वारा चरणबद्ध तरीके से स्‍कूल खोलने की योजना थी, वहीं कुछ राज्‍यों में सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोल दिया गया था. दिल्‍ली में पिछले सप्‍ताह ही सीनियर क्‍लासेज़ के लिए स्‍कूल खोले हैं. ऐसे में फिर से स्‍कूल बंद होने से बच्‍चों की पढ़ाई का नुकसान हो सकता है.

पैरेंट्स जहां बच्‍चों की पढ़ाई को लेकर चिंति‍त हैं वहीं कोरोना के खतरे के बीच बच्‍चों को स्‍कूल भेजना भी आसान नहीं है. ट्विटर पर अब #CloseTheSchools हैशटैग के साथ ट्वीट किए जा रहे हैं जिसमें स्‍कूलों को बंद करने की मांग उठ रही है.

Sir it's responsible citizen, Please close the schools as there future of India studies, if future of India would be sick so you know. #CloseTheSchools https://t.co/MmlH0LSgxw

@bmc_bbsr @CMO_Odisha shut down of schools and colleges should be done because of omicron in Bhubaneswar with two micro-containment zones. Malls,gyms are the places of livelihood. But school colleges park should be shut down.

Do rethink about this.#CloseTheSchools