UGC NET Paper Leak: लीक हुआ था यूजीसी नेट इतिहास का पेपर या नहीं? अधिकारी ने दी ये जानकारी

UGC NET Paper Leak Latest Update: असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए यूजीसी नेट 2022 की परीक्षा अक्टूबर में आयोजित की जा रही है. 10 अक्टूबर 2022 (सोमवार) को इतिहास (06) का पेपर आयोजित हुआ. उम्मीदवार अलॉट हुए एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन परीक्षा के बाद मिली खबर से सन्न रह गए. खबर, यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC NET) पेपर लीक की थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की बड़ी चूक और उम्मीदवारों के मेहनत पर जाया होने की बातें हो रही थी. अब एनटीए और यूजीसी अध्यक्ष प्रो. एम जगदीश कुमार ने एक नोटिस जारी किया है.

NTA ने जारी किया नोटिस

एनटीए द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस में लिखा है कि पता चला है कि 10 अक्टूबर 2022 को यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 (मर्ज साइकिल) में आयोजित हुए इतिहास (06) पेपर शिफ्ट-II लीक होने की फेक न्यूज ट्विटर और यूट्यूब पर वायरल हो रही है. एनटीए ने पेपर लीक होने के आरोप से इनकार किया है. उन्होंने कहा, यह साफ किया जाता है कि कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है. एजेंसी ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला फॉर्मेट वह नहीं है जो दिया गया था.

Alert from NTA on fake tweets circulating on social media about leakage of History paper in UGC-NET held on 10 October 2022.