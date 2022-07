NIRF Rankings 2022: इस साल के टॉप मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी कॉलेजों का ऐलान जल्द, शिक्षा मंत्री करेंगे घोषणा

NIRF Rankings 2022: नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF Rankings) 2022 का ऐलान जल्द होने वाला है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Education Minister Dharmendra Pradhan) 15 जुलाई, 2022 को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 जारी करेंगे. शिक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यह जरूरी सूचना दी गई है.

शिक्षा मंत्रालय ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, '15 जुलाई 2022 को माननीय शिक्षा श्री @dpradhanbjp वर्चुअल रूप से #NIRF के तहत #IndiaRankings2022 जारी करेंगे. वार्षिक अभ्यास विभिन्न श्रेणियों और विषय डोमेन में भारत भर में उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को रैंक करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार करता है.'

On 15th July 2022, Hon’ble Education Minister, Shri @dpradhanbjp will release #IndiaRankings2022 under #NIRF, virtually. The annual exercise outlines a methodology to rank Higher Education Institutions (HEI’s) across India in various categories & subject domains. Stay tuned! pic.twitter.com/zqY1HWXHov