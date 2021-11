NEET Counselling 2021: नीट 2021 एग्‍जाम रिजल्‍ट जारी हुए काफी समय बीत चुका है और अभी तक MCC ने काउंसलिंग का नोटिस जारी नहीं किया है. छात्रों को अब अपना साल खराब होने की चिंता सताने लगी है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर जल्‍द काउंसलिंग शुरू कर एडमिशन देने की मांग उठ रही है. मेडिकल कोर्सेज़ में दाखिले में हो रही देरी के विरोध में आज देशभर के रेजिडेंट डॉक्‍टर्स एक दिन के विरोध में शामिल होने जा रहे हैं. रेजिडेंट डॉक्‍टर्स की मांग है कि NEET PD Admissions जल्‍द शुरू किए जाएं.

Resident doctors across India to go on strike today to protest delay in NEET PG admissions. There have been no admissions in most med colleges across India for PG course for a year now. We call them Covid warriors and then make them hostage to reservation politics. Not done!