Board Exam 2021: नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (NBSE) ने फैसला किया है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के वे छात्र जो COVID-19 से प्रभावित होकर परीक्षा नहीं दे सके हैं, उनके लिए स्‍पेशल एग्‍जाम आयोजित किया जाएगा. जो छात्र वायरस से संक्रमित थे और क्‍वारंटीन में थे या जो टेस्‍ट कराने के चलते एग्‍जाम नहीं दे सके मगर नेगेटिव पाए गए हैं, वे भी स्‍पेशल एग्‍जाम दे सकेंगे. यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कोई भी छात्र बोर्ड परीक्षाओं से न चूके.

NBSE INFORMS ON RE-EXAMINATION OF HSLC AND HSSLC FOR CANDIDATES AFFECTED DUE TO COVID-19 pic.twitter.com/fIqwHyCcEv