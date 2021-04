Summer Vacation: नागालैण्‍ड सरकार ने शुक्रवार 30 अप्रैल से राज्‍य के सभी शैक्षणिक संस्‍थानों को बंद करने का आदेश जारी किया है जिसके तहत सभी स्‍कूल, कॉलेज और कोचिंग आदि आज से बंद कर दिए गए हैं. इसके अलावा सभी स्‍कूलों में गर्मी की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं जिसका अर्थ है कि स्‍कूल ऑनलाइन क्‍लासेज़ भी जारी नहीं रख पाएंगे. राज्‍य सरकार ने बेकाबू कोरोना महामारी को ध्‍यान में रखते हुए यह फैसला लिया है ताकि छात्रों और शिक्षकों के स्‍वास्‍थ्‍य की सुरक्षा की जा सके.

Preventive Guidelines for educational institutions in view of COVID-19 surge@NagalandSchool @nbsenagaland @mydhenagaland @mydtenagaland @dipr_nagaland pic.twitter.com/ezsZu8QRyh