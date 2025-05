ये है एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, यहीं जारी होंगे 10वीं- 12वीं के नतीजे, करें सेव

MPBSE MP Board Class 10th, 12th Result: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने MP बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है. आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, आज 10 बजे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा. MP बोर्ड माध्यमिक कक्षा 10 की परीक्षा 27 फरवरी से 21 मार्च के बीच आयोजित की गई थी, जबकि कक्षा 12वीं MPBSE वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा 4 अप्रैल को समाप्त हुई थी. पिछले साल MPBSE ने MP बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम 24 अप्रैल को जारी किए थे.

How To Check MP Board Result On Official Website?

रिजल्ट चेक करने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in या mpresults.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर 'MP Board 10th Result 2025' या 'MP Board 12th Result 2025' लिंक (जल्द एक्टिव होगा) पर क्लिक करें.

स्टेप 3: रोल नंबर और जरूरी क्रेडेंशियल्स दर्ज करना होगा.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करके प्रिंटआउट ले सकेंगे.

परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा, जो बाद में MPBSE द्वारा आयोजित की जाएगी. जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे परिणाम वेबसाइट पर पंजीकरण करके परिणाम जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं.

MP Board Result 2025: यहां चेक कर सकते हैं एमपी बोर्ड का रिजल्ट

एमपी बोर्ड के छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट- mpbse.nic.in, mpbse.mponline.gov.in, mpresults.nic.in से अपने स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आप SMS के माध्यम से भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं

Check MP Board Result On Digilocker: डिजिलॉकर पर ऐसे चेक करें एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट

डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करें. अब अपने क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें. यदि आपके पास खाता नहीं है, तो नया खाता बना लें. इसके बाद "एजुकेशन" या "रिजल्ट" सेक्शन में एमपी बोर्ड रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. यहां अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट करें. रिजल्ट आपके फोन पर अपडेट हो जाएगा.

