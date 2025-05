MP Board 10th Result 2025: 12th Result 2025: प्रज्ञा जायसवाल बनीं टॉपर, 500 में से मिले 500 नंबर

Madhya Pradesh Board 10th Result: मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट लिंक पर एक्टिव हो चुका है. इस साल 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया है. उन्होंने सभी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स स्कोर किया है. उन्हें 500 से 500 नंबर मिले हैं. प्रज्ञा जायसवाल को इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर मिले हैं. हिन्दी में 100 में से 100, संस्कृत में भी 100 में से 100 नंबर आए हैं. मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस में भी 100 में 100 नंबर स्कोर किया है. चलिए जानते हैं टॉपर्स लिस्ट.

Advertisement

सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

एमपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के टॉपरों के नामों की घोषणा करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, "...मैं अपनी और से सभी बेटियों को बधाई देता हूं, सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने 500/500 अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। मैं इस बच्ची से जरूर मिलना चाहूंगा कि उसने ऐसा क्या किया..उसने कितना अच्छा लिखा होगा कि उसे शतप्रतिशत मिला। सतना की प्रियल द्विवेदी ने 12वीं की परीक्षा में राज्य में टॉप किया है। इसने 492 अंक लाई है..."

यहां चेक कर सकते हैं रिजल्ट

कक्षा 10वीं परीक्षा के लिए वेबसाइट mpbse.nic.in, mpbse.mponline.gov.in और mpresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. इसके अलावा आप Aajtak.in पर भीअपनी प्रोविजनल मार्कशीट चेक कर सकते हैं. तो चलिए बताते हैं प्रोसेस.

Advertisement

How To Check MP Board Result On Official Website?

रिजल्ट चेक करने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in या mpresults.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर MP Board 12th Result 2025 पर क्लिक करें.

रोल नंबर और जरूरी क्रेडेंशियल्स दर्ज करना होगा.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा, इसे चेक करके प्रिंट आउट कर लें.

डिजिलॉकर पर ऐसे चेक करें एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करें.

यहां अपने क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें. यदि आपके पास खाता नहीं है, तो नया खाता बना लें.

इसके बाद "एजुकेशन" या "रिजल्ट" सेक्शन में एमपी बोर्ड रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

यहां अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट करें.

रिजल्ट आपके फोन पर दिख जाएगा.

कब हुई थी परीक्षा

MPBSE कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित की गई थीं. MP बोर्ड कक्षा 12वीं की मार्कशीट आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर अपना नाम या रोल नंबर दर्ज कर चेक कर सकते हैं.

पास होने के लिए चाहिए इतने प्रतिशत

परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा, जो बाद में MPBSE द्वारा आयोजित की जाएगी. जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे परिणाम वेबसाइट पर पंजीकरण करके परिणाम जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं.



MP Board Result 2025: अगर कुछ विषय में फेल हो गए तो?

मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं में यदि छात्रों को कम अंक प्राप्त होते हैं या वे मुख्य परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तो उन्हें जुलाई में दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा. यह नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अंतर्गत लागू की गई है, ताकि छात्रों को अपनी शैक्षणिक प्रगति सुधारने का एक और मौका मिल सके.