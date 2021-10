College Reopen: केरल सरकार ने राज्य के कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को 18 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दी है. हालांकि, जारी किए गए सरकारी आदेश में कहा गया है कि केवल उन छात्रों को फिजिकल मोड में कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें वैक्‍सीन की दोनों डोज़ लग चुकी हैं.

In revised COVID guidelines, Kerala Govt allows regular classes in colleges/training institutes for fully vaccinated students from Oct 18, only fully vaccinated staff to be allowed; cinema theatres to reopen from Oct 25 with 50% capacity pic.twitter.com/aWoLqBURHf