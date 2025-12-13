scorecardresearch
 
केंद्रीय विद्यालय में 2499 पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अल्पाई, इस दिन होगी परीक्षा

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) की ओर से 2499 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द अप्लाई करें.

केंद्रीय विद्यालय के पद पर 2499 भर्ती निकली है. (Photo Pexels)
सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने शानदार भर्ती निकाली है. संगठन ने कुल 2499 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन 12 दिसंबर से शुरू हो गए हैं जो 26 दिसंबर को बंद हो जाएंगे. 

गौर करने वाली बात ये है कि यह भर्ती सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए है जो पहले से ही KVS में टीचिंग या नॉन-टीचिंग पदों पर हैं. ऐसे में आदेवन का वेरिफिकेशन कंट्रोलिंग ऑफिसर की ओर से 2 जनवरी, 2026 तक पूरा किया जाएगा. इसके लिए एग्जाम 15 फरवरी 2026 को आयोजित होगी.

इस तरह से बांटी गई हैं वैकेंसी 

इस पद पर 2499 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाएगा. इनमें जनरल के लिए 1712 पद, एससी के लिए 525 पद और एसटी के लिए 262 पद पर भर्ती निकाली गई है. 

योग्यता पर देना होगा ध्यान 

KVS में भर्ती के लिए पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता है. पीजीटी (संबंधित विषय में 50 फीसदी मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और B.Ed ), टीजीटी ( ग्रेजुएशन,  B.Ed और CTET पेपर 2 पास होना चाहिए). वहीं, अन्य पदों के लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. 

क्या है सिलेक्शन प्रोसेस ? 

प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, हेड मास्टर, टीजीटी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर सेकेटेरिएट असिस्टेंट के लिए लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन (LDE) और फाइनेंस ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर के लिए लिमिटेड  डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन(LDCE) के माध्यम से भर्ती होगी. 

ऐसे करें आवेदन 

इस पद पर अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं. अप्लाई नाउ पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल अपलोड करें. फीस का भुगतान कर फॉर्म सब्मिट करें. 
 

