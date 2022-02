Kashmir University Exams Postpone: कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं टलीं, नई डेट का ऐलान जल्द

Kashmir Snowfall: कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है. इसके अलावा, एयरपोर्ट परिचालन पर भी असर पड़ा है. श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी बर्फबारी लगातार हो रही है.

कश्मीर यूनिवर्सिटी के यूजी, पीजी और सभी प्रोफेशनल परीक्षाओं को टाला गया है. ये परीक्षाएं पहले आज (बुधवार) होनी थीं. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बर्फबारी की वजह से छात्रों को आ रहीं मुश्किलें के चलते यह फैसला लिया है. परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा.

उधर, श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुई बर्फबारी को लेकर अधिकारी ने बताया कि रनवे पर हमारा स्नो क्लियरिंग ऑपरेशन जारी है. हालांकि, विजिबिलिटी महज 400 मीटर है. एयरलाइंस की सभी उड़ानें देरी से चल रही हैं. हम उड़ानों की स्थिति को लगातार अपडेट करते रहेंगे.

We're having continuous snowfall at our airport. Our Snow Clearing operations are in continuous progress on runway and Apron. However, the visibility is only 400M. All flights of all airlines are delayed. We will continuously update the status of flights: Srinagar Airport, J&K