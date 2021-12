JPSC परीक्षा रद्द मामले में हंगामा जारी, आयोग कर चुका है 57 कैंडिडेट्स को फेल

JPSC: झारखंड में 7वें से 10वें JPSC एग्जाम में धांधली को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हो रहा है. कैंडिडेट JPSC में गड़बड़ी को लेकर बीते 50 दिन से ज्यादा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं BJP भी शीतकालीन सत्र में सदन के अंदर और बाहर सरकार को प्रीलिम्स के रिजल्ट रद्द करने और JPSC अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग को लेकर घेर रही है.

झारखंड में 252 सीट के लिए आयोजित की गई 7वीं से 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स के रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही उम्मीदवार आरोप लगा रहे थे कि एग्जाम में गड़बड़ी हुई है. 33 उम्मीदवार जो एग्जाम में एक के पीछे एक ही बैठे थे, उन्हें सफल घोषित किया गए था.

Jharkhand BJP MLA's staged protest at state Assembly premises against 7th Jharkhand Public Services Commission (JPSC) Examination demanding cancellation of preliminary test and CBI inquiry over alleged irregularities pic.twitter.com/shZ5AiWWuK