झारखंड प्राथमिक शिक्षा विभाग ने 01 अगस्त को आदेश जारी कर सभी गैर-उर्दू माध्यम स्कूलों को तत्काल प्रभाव से उर्दू शब्द हटाने का निर्देश दिया है. राज्य के शिक्षा विभाग ने यह भी आदेश दिया कि गैर-उर्दू माध्यम स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार के बजाय रविवार को होगा और ऐसे स्कूलों में सुबह की नमाज पहले की तरह ही अदा की जाएगी.

एजेंसी के अनुसार, "झारखंड प्राथमिक शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों के नाम से 'उर्दू' शब्द हटाने का आदेश दिया है जिन्हें उर्दू स्कूलों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है. ऐसे स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी केवल रविवार को होनी चाहिए, शुक्रवार को नहीं. विभाग ने गैर-उर्दू स्कूलों में सुबह की नमाज को पहले की तरह रखने का आदेश भी दिया है.''

Jharkhand | Primary Education Dept orders to remove 'Urdu' word from such schools which aren't notified as Urdu schools.



The weekly off of such schools must be only on Sunday, not on Friday. Dept also orders that morning prayer in non-Urdu schools to be retained as in past. pic.twitter.com/uETLoPFKvd