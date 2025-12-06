JEE Advanced 2026 परीक्षा के लिए डेट और गाइडलाइन जारी, चेक करें अपडेट

देश की सबसे प्रतिष्ठित और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कठिन परीक्षा मानी जाने वाली JEE Advanced 2026 की परीक्षा की घोषणा कर दी गई है. यह अगले साल 17 मई, 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा CBT बेस्ड होगी और इनमें दो पेपर शामिल हैं.

इस साल JEE Advanced का एग्जाम IIT रुड़की लेगा. हालांकि, पिछले साल यह जिम्मेदारी IIT कानपुर के पास थी. बता दें कि इसके पहले JEE मेन की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया था.

इस प्रोग्राम में मिलता है प्रवेश

ये भारत का सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है. इतना ही नहीं UPSC के बाद, यह दूसरे सबसे कठिन परीक्षाओं में शामिल है. इस एग्जाम को पास करने के बाद अभ्यर्थियों को बीटेक, बीआर्क, बीएस,डुअल डिग्री और इंटीग्रेटेड एमटेक या एमएससी प्रोग्राम में प्रवेश मिलता है.

कौन लेता है इसमें हिस्सा?

इस एग्जाम में जेईई मेन्स पास कर चुके हैं उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं. इसके सिलेबस की बात करें तो, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्य पर बेस्ड होता है. परीक्षा से जुड़ी जानकारी JEE Advanced की ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in से ले सकते हैं.

क्या है JEE Advanced का एग्जाम पैटर्न?

JEE Advanced का एग्जाम पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है. उम्मीदवार अपने कंफर्ट के अनुसार कोई भी लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं. परीक्षा में गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग लागू होगी. इस परीक्षा को दो सेशन में आयोजित किया जााएगा.



