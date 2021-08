India Today e-Mind Rocks: देश के सबसे बड़े यूथ समिट ‘इंडिया टुडे ई-माइंड रॉक्स’ का आज से आगाज हो चुका है. यूथ समिट माइंड रॉक्स के कार्यक्रम में पहले दिन केंद्रीय श‍िक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'द न्यू नॉर्मल फॉर एजुकेशन' सेशन में पैनड‍ेमिक के दौरान हुए एजुकेशन सेक्टर में बदलाव और भविष्य में एजुकेशन के लिए न्यू नॉर्मल पर अपनी राय रखी.

श‍िक्षामंत्री ने कहा कि अभी तक जिस मोबाइल का इस्तेमाल लोग चैटिंग के लिए करते थे, अब वो पढ़ाई का जरिया बन चुका है. इसी तरह टीवी भी अब इंटरटेनमेंट की जगह इंफार्मेट‍िव हो गए हैं. इसमें छात्र एजुकेटिव कंटेट देख रहे हैं. म्यूजिक सुनने के लिए प्रयोग होने वाले हेडफोन से अब वो एजुकेशनल पोडकॉस्ट जैसी चीजें सुन रहे हैं.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि न सिर्फ शहरों में बल्क‍ि गांवों का भी अध्यापन विज्ञान में भी अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शामिल हो रहा है. उन्होंने कहा कि वहीं एजुकेशन सेक्टर में नये सत्र से लागू हो रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 से भी बहुत कुछ बदलेगा जो तकनीक और एजुकेशन को एकसाथ जोड़ेगा. उन्होंने कहा कि श‍िक्षा नीत‍ि में नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की अनुसंशा की गई है. इसके लागू होने से तकनीक क्लासरूम टीचिंग एक्सपीरिएंस को पूरी तरह से बदल देगी.

श‍िक्षामंत्री ने कहा कि इस महामारी ने हमें इनोवेशन की ओर और ज्यादा अग्रसर किया है. इसके बाद अब एजुकेशन में तकनीक‍ि का मेल न्यू नॉर्मल का नया हिस्सा होगी. उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया में भारत में युवाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है. हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन के साथ बेहतर करियर की ओर द‍िशा देने के लिए तत्पर रहेंगे.

बता दें कि इंड‍िया टुडे के यूथ समिट ई माइंड रॉक्स में देश भर के तमाम क्षेत्रों की कई बड़ी हस्तियां शामिल होने जा रही हैं. शुक्रवार सुबह 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है. इसके अंत‍िम कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर स्पीकर होंगे.

21 अगस्त 2021 – दूसरे दिन के कार्यक्रम जरूर सुनें

• 11.05 AM: भूमि पेडनेकर, एक्टर

• 11.25 AM: सुजीत कुमार, को-फाउंडर उड़ान

• 11.45 AM: प्राजक्ता कोली, यूट्यूबर

• 12.05 PM: आदि सावंत (गेमर) और विनीत कार्णिक (हेड ई-स्पोर्ट्स)

• 12.25 PM: राहुल वैद्य, सिंगर

• 01.00 PM: पंकज त्रिपाठी, एक्टर

• 01.25 PM: नीरज चोपड़ा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट