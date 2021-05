Board Exam 2021: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते Covid-19 मामलों को देखते हुए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. HPBoSE 10th Board Exam 2021 महामारी के चलते रद्द कर दिए गए हैं और छात्रों को अब इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अगली क्‍लास में प्रमोट किया जाएगा. अधिकारियों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया जिसके अनुसार 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल अगले आदेश तक स्‍थगित रहेंगी और 10वीं के एग्‍जाम रद्द रहेंगे.

प्रदेश सरकार ने ट्विटर के माध्‍यम से भी इसकी जानकारी साझा की है. प्रदेश सरकार के सूचना विभाग के अनुसार, "10 वीं कक्षा की परीक्षा के लिए CBSE बोर्ड द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार ही HP Board 10वीं के सभी छात्रों को 11वीं कक्षा में प्रमोट किया जाएगा." विभाग ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की कक्षा 12 की परीक्षाएं और यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्‍जाम भी अगले आदेश तक स्‍थगित रहेंगे.

All the students would be promoted to the 11th class by the Board as per the norms suggested by CBSE for its students for the 10th standard examination.