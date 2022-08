शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस साल केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) को स्थापित करने में चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को समय के साथ धीरे-धीरे दूर किया जाएगा. शिक्षामंत्री ने BT India @100 Economy समिट में बिजनेस टुडे के कार्यकारी निदेशक राहुल कंवल के साथ एक सेशन में कहा कि CUET परीक्षा को लागू करने में चुनौतियां हैं, जिसके लिए सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है.

शिक्षामंत्री ने कहा, "मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, हमें इनोवेटिव मॉडल बनाने होंगे, हमारी शिक्षा के लिए चुनौती सामर्थ्य, पहुंच, गुणवत्ता और समावेशिता है. इस देश को बहु-आयामी रणनीति अपनानी होगी." प्रधान ने कहा कि उनकी सरकार परीक्षा प्रक्रिया को एक आनंदमय प्रणाली बनाने की कोशिश कर रही है, जहां छात्र अपनी उपलब्धियों के बारे में आश्वस्त हों.

