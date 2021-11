School Closed: दिल्‍ली में बढ़ते प्रदूषण के खतरे को देखते हुए अब एक सप्‍ताह के लिए सभी स्‍कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है. एक आपात बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदूषण के कारण राजधानी के स्कूल सोमवार से एक सप्ताह के लिए बंद रहेंगे. यह बैठक में लिए गए चार बड़े फैसलों में से यह एक था. अन्य बड़े फैसलों में 14 से 17 नवंबर के बीच निर्माण गतिविधियों पर रोक और एक हफ्ते के लिए दिल्ली के दफ्तरों को बंद करना भी शामिल है.

Delhi schools shut from Monday for a week owing to pollution. Listen in as CM Arvind Kejriwal speaks after chairing emergency meet over #AirPollution. #ITVideo pic.twitter.com/mAoudWbOTq