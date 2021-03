Delhi Education Board: अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार 16 मार्च को दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (DBSE) की स्थापना की घोषणा की है. दिल्‍ली शिक्षा निदेशालय ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए घोषणा की, "अब दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड है. दिल्ली शिक्षा बोर्ड ने आज पंजीकरण करवा लिया है." शिक्षा निदेशालय ने छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों को यह कहते हुए बधाई दी है कि इससे छात्रों के असेस्‍मेंट सिस्‍टम में जरूरी सुधार भी आएगा.

Now Delhi has its own education board



Delhi Education Board got registered today.



Congratulations to our students, teachers and all the stakeholders!



This will bring the most awaited reform in our assessment system. #DelhiEducationBoard