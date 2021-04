एग्जाम्स पर कोरोना की मार, CBSE के बाद ICSE और ISC बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित

CISCE Board Exams 2021: कोरोनावायरस महामारी के खतरे को देखते हुए काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस यानी कि CISCE ने आईसीएसई (कक्षा 10) और आईएससी (कक्षा 12) की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. परीक्षा की नई तारीखों पर अंतिम निर्णय जून 2021 के पहले सप्ताह तक लिया जाएगा.

दरअसल, CBSE द्वारा 10वीं की परीक्षा रद्द करने व 12वीं की परीक्षा स्थगित करने के बाद अब CISCE की ओर से ICSE (10वीं) और ISC (12वीं) की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है. CISCE के मुख्य कार्यकारी और सचिव जी एराथून ने इस बाबत जानकारी दी है.

In light of the nationwide surge in COVID19 cases, CISCE has decided to defer the ICSE Classes 10 and 12 examinations; the final decision on new dates of examination will be taken by the 1st week of June 2021 pic.twitter.com/nP1mchXO7b