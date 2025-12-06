CLAT 2026 का एग्जाम कल, कैंडिडेट चेक कर लें ड्रेस कोड, इन गाइडलाइंस पर भी दें ध्यान

कॉन्सोर्टियम ऑफ NLUs की ओर से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का आयोजन कल यानी 7 दिसंबर को करने वाला है. एग्जाम दोपहर के 2 बजे से शुरू होगी और 4 बजे समाप्त हो जाएगी. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को गाइडलाइंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वरना वो बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं.

लेकिन इससे पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर समय से कम से कम एक घंटे पहले पहुंचे और अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें. बिना ए़डमिट कार्ड के उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ड्रेस कोर्ड का भी रखें खास ख्याल

एग्जाम के दौरान गाइडलाइन के अनुसार ड्रेस कोर्ड का पालन करें. पुरुष कैजुअल ट्राउजर, पैंट या जीन्स कैरी करें. परीक्षा देने आए कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वो इस दौरान जूते न पहनें, उसकी जगह पर चप्पल पहनें. ठंड में परीक्षा होने के कारण ये भी जरूरी है कि वह किसी भी तरह की टोपी, मफलर या सिर को ढकने वाली चीजें न पहनें.

महिला उम्मीदवार के लिए ड्रेस कोड

वहीं, महिला उम्मीदवारों को लेंगिंग या ट्राउजर पहनना जरूरी है. जूतो की जगह पर सिंपल सी सैंडल का चुनाव करें. परीक्षा के दौरान मेहंदी लगाने से बचें और किसी भी तरह का हैंड बैग कैरी न करें.

इन डॉक्यूमेंट्स को ले जाना न भूलें

उम्मीदवारों के पास एडमिट कार्ड के साथ एक पहचान पत्र जरूर होना चाहिए. इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा. इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना अनिवार्य है. कैंडिडेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर कर सकते हैं.

इन चीजों को ले जाने से बचें

परीक्षा केंद्र पर जिन चीजों को नहीं लेकर जाना चाहिए उनमें मोबाइल , कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और हेडफोन शामिल हैं.

इन गाइडलाइन पर भी दें ध्यान

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से 1 घंटे पहले रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है. CLAT एग्जाम 2 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए उम्मीदवार को 1.30 बजे तक रिपोर्ट करना होगा.



