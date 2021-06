मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा 'बाबा रामदेव का योग'

Baba Ramdev News: योग गुरु बाबा रामदेव जहां एक ओर ऐलोपेथो और डॉक्‍टर्स पर अपने विवादित बयानों को लेकर लोगों का विरोध झेल रहे हैं, वहीं मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में बाबा रामदेव का योग जोड़ने का फैसला किया है. योग पर शिक्षा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जोड़ी जाएगी और सभी छात्र यह विषय पढ़ सकेंगे.

कंवेनर, बोर्ड ऑफ स्‍टडीज़ ने यह जानकारी दी कि भारतीय वैज्ञानिकों, कवियों तथा अन्‍य विषयों को सिलेबस में जोड़ा जाएगा. इसमें योग गुरु रामदेव के लेसन भी शामिल होंगे. जानकारी के अनुसार, सिलेबस में बशीर बद्र, कुंवर बैचेन और जग्‍गी वासुदेव को भी जगह मिलेगी. इन्‍हीं के साथ बाबा रामदेव के योग को भी सिलेबस का हिस्‍सा बनाया जाएगा.

"New syllabus involves lessons on Indian scientists, poets among others. It also includes lesson Yog Guru Ramdev," says Convenor, Board of Studies pic.twitter.com/IZ1cfOBaaC