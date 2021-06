CBSE Evaluation Criteria: बोर्ड के फॉर्मूले से ज्यादा संतुष्ट नहीं दिखे टीचर-स्टूडेंट, उठाए ये सवाल

CBSE Evaluation Criteria: इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्‍ट तैयार करने के फॉर्मूले की घोषणा आज सीबीएसई बोर्ड ने कर दी है. बोर्ड ने पिछले वर्षों की मार्किंग स्‍कीम को देखकर यह तय किया है 10वीं, 11वीं और 12वीं के इंटरनल एग्‍जाम के मार्क्‍स के आधार पर ही इंटरमीडिएट का रिजल्‍ट तैयार किया जाएगा. इसमें 30-30-40 का फॉर्मूला इस्‍तेमाल किया जाएगा.

हालांकि, बोर्ड द्वारा तैयार मार्किंग स्‍कीम से टीचर और स्‍टूडेंट्स ज्‍यादा संतुष्‍ट नहीं दिख रहे हैं. छात्रों का कहना है कि रिजल्‍ट में 11वीं के नंबरों को ज्‍यादा वेटेज दिया गया है जबकि 11वीं के नंबरों को कम वेटेज मिलना चाहिए था. छात्र 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ज्‍यादा मेहनत करते हैं और 12वीं कक्षा में ज्‍यादा नंबरों के लिए मेहनत करते हैं. ऐसे में 11वीं के कम स्‍कोर की वजह से मार्कशीट खराब हो सकती है.

This is unfortunate for those students who may have not done well in one of those year for various reasons.



For example my sister's grades were very poor in 10th standard. So much that literally everyone told her to opt for humanities in 11th but now she is pursuing CA.