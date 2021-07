CBSE Board Latest Update: कोरोना महामारी ने हेल्‍थ के साथ-साथ एजुकेशन सेक्‍टर की कमर तोड़कर रख दी है. शैक्षणिक संस्‍थान लंबे समय से बंद हैं और इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं भी संक्रमण के खतरे को देखते हुए रद्द की गई हैं. ऐसे में केन्‍द्रीय शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अगले शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नई स्‍कीम तैयार की है. इस नये फ्रेमवर्क को यह ध्‍यान में रखते हुए तैयार किया गया है कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान कम से कम हो और आगे भी अगर कोरोना महामारी जारी रहती है तो बच्‍चों का पूरा साल खराब न हो.

बोर्ड ने फैसला किया है कि 12वीं कक्षा के सिलेबस को 2 हिस्‍सों में बांटा जाएगा. छात्र एक वर्ष का कोर्स पढ़ने के बजाय 6-6 महीने के 2 सेमेस्‍टर पढ़ेंगे. दोनो टर्म में 50-50 प्रतिशत सिलेबस की पढ़ाई होगी और उसके आधार पर एग्‍जाम ले लिए जाएंगे. पहले टर्म के फाइनल एग्‍जाम अक्‍टूबर नवंबर में होंगे और दूसरे टर्म के फाइनल एग्‍जाम मार्च-अप्रैल में होंगे.

Academic session 2021-22 of class 10th & 12th to be divided into 2 terms with approx 50% syllabus in each term. Syllabus for Board examination 2021-22 will be rationalized similar to that of last academic session to be notified in July 2021: Central Board of Secondary Education pic.twitter.com/8vyfPUhWX7